Roberto Saviano commenta l’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, sottolineando che la vicenda va oltre le semplici criticità di sicurezza. Secondo l’autore, la vera storia non inizia con il fuoco, ma riguarda questioni più profonde legate a denaro non tracciato e dinamiche nascoste. L’evento rappresenta un punto di partenza per analizzare aspetti più complessi e strutturali dietro l’incidente.

Secondo Roberto Saviano, il caso del bar Le Constellation di Crans-Montana non può essere letto soltanto come una tragedia dovuta a gravi omissioni in materia di sicurezza. A suo avviso, l’incendio rappresenta l’epilogo visibile di una storia che affonda le radici in anni di opacità economica, relazionale e istituzionale. Saviano sottolinea come, fin dai giorni immediatamente successivi al rogo, si sia diffusa una domanda legittima: da dove proveniva il potere economico che ha consentito ai gestori del locale, Jessica e Jacques Moretti, di crescere così rapidamente in uno dei contesti più esclusivi d’Europa? Nel suo intervento sul caso del bar Le Constellation sul Corriere, Roberto Saviano invita fin dall’inizio a spostare lo sguardo oltre la dimensione puramente emergenziale della tragedia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Saviano sull’incendio di Crans-Montana e quei soldi non tracciati: “La vera storia non comincia la notte dell’incendio”

Leggi anche: Crans-Montana, l’esperto: “Quei 90 secondi fondamentali per salvarsi da un incendio”

Leggi anche: Crans-Montana, il sospetto sui Moretti: “La notte dell’incendio cancellarono le foto sui social”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lions in casa della capolista Ebolitana Il Saviano sulla strada dell’Alta Hiprinia - facebook.com facebook

Roberto Saviano (@robertosaviano) / Posts / X x.com