S’avanza fra i riformisti dem la candidatura di De Pascale

Tra i riformisti del Partito Democratico si fa avanti la candidatura di De Pascale, aggiungendosi alle numerose voci e proposte che caratterizzano il panorama politico attuale. Il cosiddetto campo largo, o come sarà eventualmente denominato, si distingue per la varietà di figure e orientamenti, riflettendo una discussione ancora aperta sulla scelta del prossimo interlocutore per il centrosinistra.

Il campo largo, o come si chiamerà, notoriamente abbonda di presunti candidati premier o aspiranti tali. Da ultimo, ecco che se ne aggiunge un altro, di cui, almeno finora, si era.

