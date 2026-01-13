Sarteano i ragazzi si mobilitano Sondaggio social sui bisogni | E ora un forte gruppo giovani

A Sarteano, i giovani si sono attivati per esprimere le proprie esigenze attraverso un sondaggio sui social. L'iniziativa mira a raccogliere opinioni e bisogni, promuovendo un confronto costruttivo. La partecipazione testimonia l’interesse dei ragazzi nel contribuire allo sviluppo del territorio e nel rafforzare il senso di comunità, affrontando con sincerità e rispetto le sfide del tempo presente.

"Ai miei tempi era diverso, i giovani di oggi non si divertono come lo facevamo noi, non c’è più voglia di stare insieme". A smentire il classico stereotipo intrinseco all’interno delle menti dei più adulti sulla Generazione Z sono i ragazzi di Sarteano, mossi dalla voglia di unire gli under 30 e di creare un Gruppo giovani. "Siamo un gruppo di ragazzi che ha voglia di conoscersi, stare insieme, creare legami e condividere idee. Lo facciamo perché crediamo che avere uno spazio per parlare, ridere, crescere e fare cose insieme faccia bene a tutti". Tutto è partito da un sondaggio via Whatsapp mirato a capire le mancanze della comunità giovane del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

