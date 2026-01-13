Sarà lei Sanremo ora è ufficiale! L’annuncio di Conti sulla co-conduttrice scatena i fan

È stato annunciato ufficialmente che Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo 2026, accompagnato da una co-conduttrice ancora da svelare. Dopo settimane di attese e rumors, l’evento si avvicina e l’incertezza sui nomi coinvolti ha generato entusiasmo tra i fan. Questa conferma rappresenta un passo importante per l’edizione di quest’anno, mantenendo alta l’attenzione e l’interesse per uno degli appuntamenti più attesi della musica italiana.

