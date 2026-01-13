Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti come conduttrice durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026 Il video di Amicait

Per la prima volta, Laura Pausini affiancherà Carlo Conti come conduttrice durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, che si terranno al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. La collaborazione tra i due artisti rappresenta un momento importante per l'edizione di quest'anno, arricchendo il tradizionale evento musicale con un nuovo volto. Ulteriori dettagli sono disponibili nel video di Amica.it.

Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti come conduttrice durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in scena al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato durante il Tg1 di lunedì 12 gennaio, come promesso da Carlo Conti quando aveva svelato la presenza di Max Pezzali sul “palco sul mare”: «Ad affiancarmi per tutte e cinque le serate del Festival sarà lei, la grande, unica insostituibile Laura Pausini », ha detto il direttore artistico raggiungendo poi la cantante 51enne. «Sono felicissima, emozionata. Sanremo è tutti i miei sorrisi e le mie paure, ed è Carlo, è lui che mi ha convinta», ha spiegato Pausini, ricordando poi il suo primo Festival, nel 199 3: un debutto che la portò subito alla vittoria con il brano La solitudine. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti come conduttrice durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Il video di Amica.it

