Sapidi Baci Di pietanze e d’amori a Orsaria la storia ispirata alla prima donna del vino del Fvg
A Orsaria, prende vita uno spettacolo che celebra la figura di Giuseppina Perusini Antonini, la prima donna del vino in Friuli Venezia Giulia. Un racconto teatrale che unisce memorie, sapori, musica e emozioni, offrendo uno sguardo autentico sulla cultura e le tradizioni della regione. Un’occasione per riscoprire un volto importante della storia locale, attraverso un’esperienza che affonda le sue radici nel patrimonio friulano.
Uno spettacolo dall’anima profondamente friulana. Un viaggio teatrale che intreccia memorie, sapori, musica e sentimenti, ispirato alla figura di Giuseppina Perusini Antonini, prima donna del vino in Friuli Venezia Giulia. Nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, il Teatri Stabil. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Cosa hanno in comune il cibo e l’amore Molto più di quanto immaginiamo Sapidi Baci di Pietanze e d’Amori è uno spettacolo teatral-musicale che racconta passioni, emozioni e relazioni attraverso parole, musica e canto, mescolando ironia e poesia. U facebook
