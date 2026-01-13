Sapevo di essere stata morsa ho sentito l’animale che mi scuoteva la gamba | il racconto choc di Tayane Dalazen sopravvissuta all’attacco di uno squalo

Tayane Dalazen racconta l’attacco di uno squalo avvenuto nell’arcipelago di Fernando de Noronha, in Brasile. Le immagini di una telecamera subacquea mostrano il momento dell’aggressione, durante la quale l’animale ha prima circondato la vittima e poi l’ha azzannata. Un episodio che mette in evidenza i rischi delle immersioni in ambienti marini e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Prima gira attorno alla preda e poi la azzanna. Le immagini catturate da una telecamera subacquea mostrano l’aggressione di uno squalo a una donna, nell’arcipelago brasiliano di Fernando de Noronha. La vittima è Tayane Dalazen, avvocata 36enne originaria di San Paolo: è stata attaccata a una gamba mentre praticava snorkling con due amiche e una guida turistica ed è salva per miracolo. La signora si è dimenata per liberarsi, mentre la guida colpiva lo squalo affinché lasciasse la presa. “ Sapevo di essere stata morsa, ho sentito che l’animale mi scuoteva la gamba” ha raccontato la donna in un’intervista rilasciata a Cnn Brasil. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

