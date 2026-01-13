Sanzioni inflazione e crollo del rial | così è nata la nuova rivolta in Iran

Da periodicodaily.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti proteste in Iran sono scaturite da un contesto di crisi economica, con sanzioni internazionali, inflazione crescente e un forte calo del valore del rial. La situazione sta portando a un diffuso malcontento tra la popolazione, alimentando una nuova ondata di contestazioni contro il governo. Questo episodio evidenzia le sfide economiche e sociali che il paese sta affrontando in un momento di crescente instabilità.

(Adnkronos) – L'Iran è di nuovo attraversato da vaste proteste antigovernative, alimentate da una crisi economica profonda che continua a erodere il potere d'acquisto della popolazione. Nelle ultime settimane, in particolare a Teheran, negozi e attività del centro e dello storico Grand Bazar hanno abbassato le serrande in segno di protesta contro il caro-vita e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Proteste in Iran, almeno cinque morti negli scontri: dalla crisi del rial alla rivolta contro il regime

Leggi anche: Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sanzioni, inflazione e crollo del rial: così è nata la nuova rivolta in Iran; La Settimana Economica | n. 1/2026; Iran. Dietro la crisi e il crollo della valuta emergono i profittatori; IRAN: IL TERRORE COME TECNICA DI CONTROLLO.

sanzioni inflazione crollo rialSanzioni, inflazione e crollo del rial: così è nata la nuova rivolta in Iran - Secondo analisti e osservatori internazionali, le proteste non rappresentano un episodio isolato ma l'esito di una combinazione tossica di decenni di sanzioni statunitensi, cattiva gestione economica ... adnkronos.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.