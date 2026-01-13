Sanzioni inflazione e crollo del rial | così è nata la nuova rivolta in Iran

Le recenti proteste in Iran sono scaturite da un contesto di crisi economica, con sanzioni internazionali, inflazione crescente e un forte calo del valore del rial. La situazione sta portando a un diffuso malcontento tra la popolazione, alimentando una nuova ondata di contestazioni contro il governo. Questo episodio evidenzia le sfide economiche e sociali che il paese sta affrontando in un momento di crescente instabilità.

(Adnkronos) – L'Iran è di nuovo attraversato da vaste proteste antigovernative, alimentate da una crisi economica profonda che continua a erodere il potere d'acquisto della popolazione. Nelle ultime settimane, in particolare a Teheran, negozi e attività del centro e dello storico Grand Bazar hanno abbassato le serrande in segno di protesta contro il caro-vita e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

