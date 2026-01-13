Sant' Ilario l’intervento del sindaco | Parma una città che cresce in costante movimento

Durante la cerimonia del 40° Premio Sant'Ilario, il sindaco Michele Guerra ha sottolineato come Parma continui a svilupparsi e muoversi in modo costante. L'evento rappresenta un momento importante per la città, che si conferma in crescita e dinamismo. Le parole del sindaco evidenziano l'impegno di Parma nel mantenere un equilibrio tra tradizione e innovazione, favorendo un progresso sostenibile per il suo territorio.

Atteso durante il premio Sant'Ilario, anche l'intervento del sindaco Michele Guerra: "Questo è il 40^ Premio Sant'Ilario. Un giorno lungo, che inizia molti mesi prima del 13 gennaio, quando migliaia di cittadini cominciano a mobilitarsi e a raccogliere firme e consenso attorno a figure che.

