Santa Messa e benedizione per i Carabinieri Forestali di Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Cappellano militare Don Salvatore Varavallo ha visitato il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, celebrando una Santa Messa presso la sede del Gruppo, situata nei locali della Regione Campania. L'evento, organizzato dal Comandante del Gruppo CC Forestale di Avellino e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con la collaborazione della Responsabile della struttura regionale, dott.ssa Nadia D'Argenio, ha avuto un importante significato istituzionale. Durante la visita, il Cappellano ha espresso ringraziamento e gratitudine per l'ospitalità, sottolineando l'impegno quotidiano dei militari nella tutela della legalità sul territorio.

