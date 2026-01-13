sanremo 2026 la frecciata di lucarelli alla pausini sulle ragioni dietro la sua partecipazione

Selvaggia Lucarelli ha commentato la partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice di Sanremo 2026, sollevando alcune considerazioni sulle motivazioni che potrebbero aver portato la cantante ad accettare questa veste. La discussione ha suscitato attenzione nell’ambiente, evidenziando come le scelte di partecipazione possano essere interpretate da diverse prospettive. Questa vicenda si inserisce nel contesto di un’edizione che promette di essere particolarmente seguita, anche per le dinamiche che si stanno sviluppando

Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione di commentare l’annuncio di Laura Pausini come co-conduttrice di Sanremo 2026. La giornalista è intervenuta con diverse stories su Instagram, senza rilasciare dichiarazioni dirette, ma lasciando intuire con ironia i motivi per i quali l’artista sarebbe stata scelta per questo ruolo. Nella prima storia, condivisa ieri, Lucarelli ha ripostato il titolo de Il Fatto Quotidiano che annunciava la Pausini al fianco di Carlo Conti, aggiungendo: “Al momento sembra il festival più noioso di sempre. Quindi potrebbe salvarci il fattore imprevisti”. Oggi, nelle due stories successive, è tornata alla carica: “Ma sì ragazzi, lo so che Pausini a Sanremo è conseguenza del suo brillante curriculum musicale”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

