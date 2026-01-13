Sanremo 2026 | il grande ritorno di una stella internazionale
Sanremo 2026 segna il ritorno di Laura Pausini, una delle artiste italiane più riconoscibili a livello internazionale. La sua presenza sull’Ariston rappresenta un momento di grande significato per il festival, che continua a valorizzare la musica italiana e le sue figure più rappresentative. L’evento si prepara ad accogliere di nuovo una protagonista che ha condiviso con il pubblico molte emozioni nel corso della propria carriera.
. Il grande ritorno di Laura Pausini a Sanremo emoziona i fan, pronti a rivedere all’Ariston una protagonista assoluta che mosse i suoi primi passi proprio su quel palco. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo: Laura Pausini Sanremo 2026 condurrà la kermesse insieme a Carlo Conti. Il conduttore ha scelto la vetrina del Tg1 delle 20, il 12 gennaio, per ufficializzare la presenza della stella della musica italiana sul palco del Teatro Ariston. Si tratta di una scelta che unisce la grande tradizione del Festival di Sanremo con una proiezione internazionale senza precedenti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
