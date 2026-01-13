SANREMO 2026 | CONTI-PAUSINI FISSI ALTRI VIP A ROTAZIONE OGNI SERA ALL’ARISTON

Dal 24 al 28 febbraio 2026, il Festival di Sanremo si svolgerà all'Ariston, con Laura Pausini e Carlo Conti alla guida delle cinque serate. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2, offrendo un palinsesto ricco di spettacoli e ospiti di rilievo, con una programmazione che prevede anche la presenza di altri VIP in rotazione ogni sera.

Sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo, a condurre con il direttore artistico Carlo Conti le 5 serate del Festival di Sanremo, in onda in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. Laura Pausini tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per la prima volta nella veste più prestigiosa, dopo le memorabili partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994, e sei presenze in qualità di superospite, tra il 2001 e il 2022. Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito” sottolinea Carlo Conti. “È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SANREMO 2026: CONTI-PAUSINI FISSI, ALTRI VIP A ROTAZIONE OGNI SERA ALL’ARISTON Leggi anche: “Sarà ogni sera con noi”. Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: super ospite fisso Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: “Ogni sera farà festa” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il “carisma” di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti sulla conduzione; Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026: Laura Pausini co-conduttrice con Carlo Conti; Sanremo 2026, stasera l'annuncio di Carlo Conti al Tg1: dall'ipotesi Laura Pausini alle voci su Barbara D'Urso e Stefano De Martino. Laura Pausini presenterà le cinque serate del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti - La sua prima partecipazione risale al 1993 con La solitudine, quando vinse la categoria Nuove proposte. iodonna.it

