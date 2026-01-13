Luigi Scarinzi, capogruppo di Sannio Libero nel Comune di Benevento, commenta le recenti dichiarazioni riguardanti la gestione del San Pio. In una nota stampa, Scarinzi esprime la propria posizione sulla condotta del direttore generale dell'ospedale, sottolineando l’importanza di un confronto rispettoso e costruttivo nel settore sanitario. La seguente nota intende chiarire il punto di vista del gruppo su questa vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi Scarinzi, capogruppo Sannio Libero Comune di Benevento. Leggiamo dalla stampa la forte, dura e giusta presa di posizione del Sindaco Mastella sulle lunghe e disumane attese al Pronto Soccorso dell’ AO S. Pio. Capiamo la carenza di personale medico e paramedico, capiamo l’eccesivo, a volte, accesso al PS per procedure forse non a volte codificate e che invece dovrebbero esserlo, ma non tolleriamo, unitamente al Sindaco Mastella, atteggiamenti spocchiosi e non rispettosi istituzionalmente del Direttore Generale, nominato politicamente, che si rifiuta reiteratamente al confronto istituzionale con il territorio e che con chi lo rappresenta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità, Scarinzi: “Non tolleriamo atteggiamenti spocchiosi del DG del San Pio”

Leggi anche: Sanità sotto accusa, Mastella lancia l’ultimatum: “Chiederò a Fico la rimozione della dg del San Pio”

Leggi anche: Paziente oncologica sulla barella del Ps per nove giorni, il sindaco Mastella ha scritto al DG del San Pio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sanità, metà delle ricette non viene utilizzata Un’indagine Agenas rivela che il 42,7% delle prescrizioni non si traducono in prenotazioni. Ravizza, presidente dell’Ordine dei Medici: «Misurare l’inevaso dice poco». #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizi - facebook.com facebook