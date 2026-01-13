Sanità Riccardi | Dire che qui si sta privatizzando è semplicemente falso
L’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha ribadito che in Friuli Venezia Giulia non si sta privatizzando il sistema sanitario. Durante un confronto sul tema, Riccardi ha sottolineato come i dati ufficiali dimostrino l’assenza di un processo di privatizzazione, difendendo così le scelte della Regione e chiarendo la posizione rispetto al dibattito pubblico.
"Parlare di privatizzazione della sanità in Friuli Venezia Giulia non ha alcun riscontro nei dati". L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi torna a difendere le scelte della Regione e lo fa numeri alla mano, intervenendo nel confronto "Pubblico versus Privato" promosso nell’ambito. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Case di Riposo e Sanità, inizia il 2026 tra rincari e carenza di personale sanitario. Il Gazzettino del 2 novembre 2025 scriveva che la CGIL ricordava a Riccardi la mancanza di personale sanitario per il piano sanitario 2026. Lui rispose: "niente dialogo con - facebook.com facebook
