Sanità Riccardi | Dire che qui si sta privatizzando è semplicemente falso

L’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha ribadito che in Friuli Venezia Giulia non si sta privatizzando il sistema sanitario. Durante un confronto sul tema, Riccardi ha sottolineato come i dati ufficiali dimostrino l’assenza di un processo di privatizzazione, difendendo così le scelte della Regione e chiarendo la posizione rispetto al dibattito pubblico.

