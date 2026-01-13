Sanità in crisi Mastella lancia ultimatum alla Morgante | Chiederò a Fico la sua rimozione

La situazione della sanità in Italia continua a generare tensioni tra le istituzioni. In questo contesto, il sindaco Clemente Mastella ha annunciato che chiederà a Fico di rimuovere la responsabile della direzione generale dell’ospedale ‘San Pio’. La disputa riflette le difficoltà e le sfide che il settore sanitario sta affrontando, evidenziando la complessità delle dinamiche istituzionali e amministrative coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il tema della sanità torna al centro del dibattito cittadino e riaccende lo scontro istituzionale tra il sindaco Clemente Mastella e la direzione generale dell’ospedale ‘San Pio’. A margine della conferenza stampa della Lilt di Benevento, dedicata alla presentazione di un progetto di laboratori di bellezza gratuiti per le pazienti oncologiche, il primo cittadino ha alzato ulteriormente il tono nei confronti della direttrice generale Maria Morgante, annunciando l’intenzione di rivolgersi al neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiederne la rimozione qualora dovesse perdurare l’assenza di risposte alle sue sollecitazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità in crisi, Mastella lancia ultimatum alla Morgante: “Chiederò a Fico la sua rimozione” Leggi anche: Sanità sotto accusa, Mastella lancia l’ultimatum: “Chiederò a Fico la rimozione della dg del San Pio” Leggi anche: Sanità, Mastella spiega la sua assenza alla riunione di Pontelandolfo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dentro la crisi della sanità! Pochi fondi, carenze di personale, regionalismo: le cause del collasso spiegate da chi lavora ogni giorno in corsia. Leggi la recensione completa sul nuovo Prisma di gennaio! di Luca Alberini Scopri tutte le novità sul sito – link - facebook.com facebook L'anno che verrà Nel 2026 la crisi della #sanità rischia di essere normalizzata: ci stiamo adattando a un SSN sempre meno accessibile e sempre più a pagamento Rassegnati a perdere un diritto fondamentale senza alcuna reazione Quando invece dovremm x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.