Sandro Campagna | Tutto fa crescere la squadra dalla prossima partita recuperiamo Iocchi Gratta

La Nazionale italiana di pallanuoto prosegue il suo percorso agli Europei di Belgrado, conquistando la seconda vittoria consecutiva. Dopo aver superato la Turchia, il Settebello ha battuto anche la Slovacchia per 17-12, mantenendo la testa del Gruppo D. Sandro Campagna sottolinea come ogni partita contribuisca alla crescita della squadra e anticipa il recupero di Iocchi Gratta per la prossima sfida.

Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto agli Europei di Belgrado. Dopo la Turchia, il Settebello batte anche la Slovacchia per 17-12, confermandosi in testa al Gruppo D. Vittoria sì, ma non convincente per il gruppo tricolore. Del Lungo e compagni hanno faticato contro una squadra nettamente inferiore, almeno sulla carta. Prossima partita tra due giorni contro la Romania. A commentare il tutto nel post partita il ct azzurro Sandro Campagna: “È stata una partita particolare perché abbiamo iniziato benissimo, 4-0. Sembrava che tutto filasse liscio e invece ce la siamo un po’ complicata da soli, sbagliando tanti gol nei primi due tempi che hanno esaltato il loro portiere. 🔗 Leggi su Oasport.it

