San Paolo il cantiere va C’è attesa per giugno
Il cantiere di San Paolo procede, con l’obiettivo di completare i lavori entro giugno. Durante la sua prima visita ufficiale al Santo Stefano, l’assessora regionale Monia Monni ha sottolineato l’importanza di questa fase come parte di una riorganizzazione più ampia del sistema sanitario, mirata a migliorare l’efficienza e l’offerta dei servizi pubblici. Un passo importante nel percorso di innovazione e sviluppo della sanità locale.
Come ha annunciato l’assessora regionale Monia Monni durante la sua prima visita istituzionale al Santo Stefano, "la grande sfida di questo mandato è un cambiamento epocale che porterà a una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario". E in questa riorganizzazione rientrano dei gangli strutturali e funzionali indispensabili affinché il sistema possa reggere e fornire le risposte richieste dai cittadini dell’area pratese. Il riferimento è alle Case di Comunità, che consentiranno di potenziare l’assistenza territoriale finanziata con le risorse del Pnrr. In provincia di Prato saranno sei le strutture che entreranno in funzione entro giugno 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
