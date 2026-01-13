San Gimignano celebra i 58 volontari al fronte

San Gimignano ricorda i 58 volontari al fronte, rievocando momenti storici di 81 anni fa, precisamente l’8 gennaio 1945. In una seduta della sala del Consiglio, si è mantenuto vivo il ricordo di quegli uomini che hanno contribuito alla storia locale e nazionale, sottolineando l’importanza della memoria e del senso di comunità. Un’occasione per riflettere sul passato e valorizzare il ruolo dei volontari nella storia del paese.

San Gimignano l'altra mattina in sala del Consiglio è tornata indietro di 81 anni, per la precisione all'8 gennaio 1945. Orgogliosa pagina orami scritta nella storia con la partenza di 58 giovani volontari su due camion per indossare la nuova divisa dell'esercito italiano nei gruppi di combattimento sulla linea Gotica e nella nuova Marina Italiana. Una pagina riaperta dal sindaco Andrea Marrucci, dal presidente del Consiglio comunale Silvio Viti, dall'assessora alla Memoria Daniela Morbis con i rappresentanti della sezione Anpi, le maggiori autorità, le associazioni cittadine, i familiari e parenti di questi giovani volontari.

