Samjiyon e Kalma | in Corea del Nord il turismo non è svago ma politica valuta e antropologia

Samjiyon e Kalma rappresentano esempi significativi di come in Corea del Nord il turismo abbia funzioni diverse da quelle di semplice svago. Spesso utilizzato come strumento di propaganda, il settore turistico serve a mostrare immagini di progresso e sovranità, oltre a fungere da punto di osservazione sulle dinamiche sociali e politiche del paese. Un approccio che integra aspetti politici, culturali e di controllo, più che un semplice incentivo al viaggio.

Dai resort sul mare ai complessi montani vicino al Paektu, Pyongyang usa il turismo come vetrina controllata, leva geopolitica e laboratorio di modernità sorvegliata. In Corea del Nord il turismo non è mai stato un settore neutro. Ogni infrastruttura ricettiva, da Kalma a Samjiyon, nasce come politica pubblica ad alta sorveglianza, pensata per produrre tre effetti simultanei: generare valuta estera, costruire narrazioni di modernità interna e regolare l'esposizione del Paese verso l'esterno. L'inaugurazione dei nuovi complessi non segnala un'apertura, ma una selezione accurata dei contatti. Valuta, sanzioni e sopravvivenza del regime Sottoposta a severe sanzioni ONU, la DPRK dispone di pochissimi canali legali per ottenere divise pregiate.

