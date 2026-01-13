Samjiyon e Kalma | in Corea del Nord il turismo non è svago ma politica valuta e antropologia

Da it.insideover.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samjiyon e Kalma rappresentano esempi significativi di come in Corea del Nord il turismo abbia funzioni diverse da quelle di semplice svago. Spesso utilizzato come strumento di propaganda, il settore turistico serve a mostrare immagini di progresso e sovranità, oltre a fungere da punto di osservazione sulle dinamiche sociali e politiche del paese. Un approccio che integra aspetti politici, culturali e di controllo, più che un semplice incentivo al viaggio.

Dai resort sul mare ai complessi montani vicino al Paektu, Pyongyang usa il turismo come vetrina controllata, leva geopolitica e laboratorio di modernità sorvegliata. In Corea del Nord il turismo non è mai stato un settore neutro. Ogni infrastruttura ricettiva, da Kalma a Samjiyon, nasce come politica pubblica ad alta sorveglianza, pensata per produrre tre effetti simultanei: generare valuta estera, costruire narrazioni di modernità interna e regolare l’esposizione del Paese verso l’esterno. L’inaugurazione dei nuovi complessi non segnala un’apertura, ma una selezione accurata dei contatti. Valuta, sanzioni e sopravvivenza del regime Sottoposta a severe sanzioni ONU, la DPRK dispone di pochissimi canali legali per ottenere divise pregiate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

samjiyon e kalma in corea del nord il turismo non 232 svago ma politica valuta e antropologia

© It.insideover.com - Samjiyon e Kalma: in Corea del Nord il turismo non è svago ma politica, valuta e antropologia

Leggi anche: Corea del Nord, Kim Jong Un accoglie i veterani del Kursk: "Eroi". Ma 6 mila sarebbero morti

Leggi anche: La Corea del Sud chiede aiuto alla Cina per la de-esclation con la Corea del Nord

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Resort in Corea del Nord, arrivano i primi turisti (dalla Russia). Attesi oltre 20.000 visitatori - Sono ospiti del vasto complesso di strutture turistiche di Kalma, una penisola con molte spiagge nell’est del paese. ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.