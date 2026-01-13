Samb arriva Stoppa ma si complica Parigini

Il Samb, dopo dodici incontri senza vittorie, vede complicarsi la situazione in classifica. L’arrivo di Stoppa non ha ancora portato i risultati sperati, lasciando la squadra in una posizione difficile, vicina ai play out e con un margine minimo su Perugia e Livorno. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per invertire il trend e migliorare la posizione in classifica.

Dodici partite senza più vincere. Dal quarto posto in classifica ai margini dei play out con un solo punto di vantaggio su Perugia e Livorno. I numeri della Samb sono impietosi. Dalla sostituzione di Palladini, le cose non sono poi cambiate più di tanto. A parte il breve interregno di Marco Mancinelli coinciso con la sconiftta su rigore di Arezzo, il nuovo corso tecnico di Filippo D’Alesio ha portato solo tre punti all’asfittica classifica rossoblù, frutto di altrettanti pareggi con Pontedera, Bra e Gubbio, con in mezzo la sconfitta interna con la Vis Pesaro. Se si vanno ad analizzare i risultati la cura del nuovo allenatore non sta dando i frutti sperati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb, arriva Stoppa ma si complica Parigini Leggi anche: Samb, niente Cioffi in attacco ecco Stoppa Leggi anche: Roma, Gasperini chiede rinforzi anche in difesa: Disasi piace, ma l’operazione si complica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Samb, arriva Stoppa ma si complica Parigini. Samb, oggi arriva Stoppa. Parigini verso il rossoblu: «Va via da Siracusa per motivi personali» - Il giocatore, comunica la società siciliana, nei giorni scorsi ha rimediato un’elongazione miofasciale del muscolo grande adduttore della coscia sinistra ... lanuovariviera.it

Samb, dopo Lonardo arriva anche l’attaccante Stoppa - Richieste per Alfieri e Sbaffo, il tedesco Mrozek torna a casa Giorni frenetici di calciomercato per la Samb. msn.com

Samb-Stoppa, manca solo l'ufficialità: l’attaccante del Catania è atteso stasera in città - SAN BENEDETTO L’attaccante del Catania, Matteo Stoppa, dovrebbe raggiungere San Benedetto nella serata di oggi e quindi stamattina non ci sarà alla ripresa degli allenamenti ... msn.com

La nostra Samb arriva fino a San Siro. La foto di un adesivo rossoblu in uno dei tornelli dello stadio Meazza - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.