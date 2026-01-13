Salesi Anac striglia la Regione | Ingiustificabili lo slittamento dei lavori e le spese in più

L’Anac critica la Regione per lo slittamento dei lavori del nuovo ospedale Salesi, con un incremento di costi di circa 26 milioni di euro e un raddoppio delle spese iniziali. La struttura, prevista per il 2022, dovrebbe essere consegnata nel 2027, ma presenta ancora criticità come sale operatorie senza impianti funzionali. Un quadro che solleva dubbi sulla gestione e sulla trasparenza dell’intervento.

Ventisei milioni in più e costi quasi raddoppiati. Doveva aprire nel 2022 ma slitta al 2027. Sale operatorie progettate, ma senza gli impianti per funzionare. Sul nuovo ospedale Salesi cala la scure dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione, che con la delibera del 22 dicembre 2025 smonta la gestione dell’appalto da parte della Regione Marche. I lavori dovevano finire il 22 aprile 2022. Ora la nuova data è il 30 novembre 2027. In mezzo ci sono oltre 5 anni di ritardo. Per Anac, il Covid spiega solo una piccola parte di questo slittamento. Il vero problema è che il progetto si è fermato per circa 4 anni, mentre veniva completamente ripensato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

