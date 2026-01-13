Saldi sorrisi a metà per Confesercenti | Prime giornate in chiaroscuro tra città e provincia

I saldi estivi 2026 sono iniziati, portando un clima di incertezza tra città e provincia. Confesercenti Ferrara descrive questa fase come un “chiaroscuro”, evidenziando le differenze e le difficoltà di un mercato in evoluzione. Mentre alcune aree registrano ancora segnali di ripresa, altre affrontano sfide legate alla domanda e alle dinamiche locali. Un avvio di saldi che richiede attenzione e analisi per comprendere tendenze e opportunità.

