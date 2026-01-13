Saldi invernali Firenze tiene solo grazie ai turisti Il bilancio in città e nella Piana

A dieci giorni dall'inizio dei saldi invernali, Confartigianato Imprese Firenze analizza l’andamento delle vendite, evidenziando differenze tra il centro storico e la Piana. La città di Firenze continua a mantenersi attiva grazie alla presenza dei turisti, mentre il mercato locale mostra segnali diversificati. Questo bilancio fornisce un quadro chiaro sulle dinamiche di un settore fondamentale per l’economia cittadina in questa fase di stagione.

Firenze, 13 gennaio 2026 – A dieci giorni dall'avvio dei saldi invernali, Confartigianato Imprese Firenze traccia un primo bilancio dell'andamento delle vendite, evidenziando un mercato a due velocità tra il centro storico fiorentino e l’area della Piana. Secondo le ultime rilevazioni infatti, la prima settimana dei saldi ha registrato una tenuta dei volumi di vendita, con un incremento stimato intorno al 5% rispetto all’anno precedente. Il monitoraggio evidenzia un interesse diffuso che abbraccia l’intero comparto del commercio: non solo l'abbigliamento e le calzature (che restano comunque i prodotti più ricercati dai consumatori), ma anche una crescita significativa nella cosmesi e articoli per la casa, che sono stati molto richiesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi invernali, Firenze "tiene" solo grazie ai turisti. Il bilancio in città e nella Piana Leggi anche: Saldi invernali 2026 in Toscana, le previsioni: “Torna l'acquisto in negozio, anziché su internet, grazie ai consigli diretti” Leggi anche: Il tempo dei saldi. Sconti invernali, occasioni al via con tanti turisti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Saldi invernali, Confartigianato: 'Firenze tiene grazie ai turisti, nella Piana prevale la prudenza'; L'eleganza silenziosa del nuovo maschio; Via ai saldi, Valdichiana Designer Village preso d'assalto: tutti a caccia dell'affare. I prodotti più ricercati; Due rigori decidono Lazio-Fiorentina. Saldi invernali, Firenze "tiene" solo grazie ai turisti. Il bilancio in città e nella Piana - Firenze, 13 gennaio 2026 – A dieci giorni dall'avvio dei saldi invernali, Confartigianato Imprese Firenze traccia un primo bilancio dell'andamento delle vendite, evidenziando un mercato a due velocità ... lanazione.it Saldi invernali, Confartigianato: 'Firenze tiene grazie ai turisti, nella Piana prevale la prudenza' - Grazie ai flussi turistici del ponte dell’Epifania, i negozi del centro hanno beneficiato di un’affluenza costante. 055firenze.it

