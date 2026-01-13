Sagra della bruschetta a Casaprota
La Sagra della Bruschetta si terrà a Casaprota, in provincia di Rieti, sabato 24 e domenica 25 gennaio. Questa tradizionale manifestazione, giunta alla sua 63ª edizione, rappresenta un’occasione per scoprire i sapori autentici della Sabina. In concomitanza, si svolgerà anche la 21ª Mostra Mercato del Prodotto Tipico, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento e degustazione delle specialità locali.
Sabato 24 e domenica 25 gennaio torna la Sagra della Bruschetta a Casaprota (Rieti). Si tratta di uno degli appuntamenti più autentici della Sabina: la 63esima Sagra della Bruschetta andrà in scena insieme alla 21esima Mostra Mercato del Prodotto Tipico.Qui la bruschetta non è una moda, ma un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Al Teatro della Quattordicesima di Milano “A mirror” con Ninni Bruschetta e Greg
Leggi anche: "A Mirror": Ninni Bruschetta, Greg e Paola Michelini a Orsogna
"Sagra della Bruschetta", a Casaprota un'edizione speciale - Più speciale di così, la Sagra della Bruschetta di Casaprota non poteva essere Olio a fiumi. romatoday.it
A Casaprota torna la Sagra della Bruschetta, la “festa più festa dell’anno” - E’ dal lontano 1962 che Casaprota, antico borgo della provincia di Rieti appartenuto all’Abbazia di Farfa, festeggia ogni anno il suo prodotto di punta. notizie.tiscali.it
Dal sapore intenso e aromatico, l’olio del borgo in provincia di Rieti sarà proposto ai visitatori sul pane artigianale passato sulla brace - I borghi della Sabina, splendido territorio alle porte di Roma, custodiscono gelosamente i segreti del loro oro verde, un olio extravergine di oliva di altissima qualità. notizie.tiscali.it
Casaprota (RI), Sagra della Bruschetta – 24/25 gennaio il programma e’ nel link in bio A Casaprota l’inverno si affronta così: con il pane caldo in mano e l’olio che scende lento. Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 torna uno degli appuntamenti più a - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.