Saelemaekers | Inter e Napoli fortissime ma il nostro spirito fa la differenza

Alexis Saelemaekers sottolinea la forza di Inter e Napoli, ma evidenzia come lo spirito del Milan possa fare la differenza nella corsa al titolo. Con rispetto per le avversarie e fiducia nella propria squadra, il centrocampista ribadisce l’importanza dell’unità e della determinazione dei rossoneri per raggiungere gli obiettivi stagionali. Un messaggio di concentrazione e motivazione, in un momento cruciale della stagione.

Messaggio chiaro dal cuore del gruppo. Alexis Saelemaekers rilancia le ambizioni del Milan nella corsa al titolo: rispetto massimo per le rivali, ma fiducia totale nello spirito rossonero. «Sappiamo che Inter e Napoli sono fortissime», ha detto il belga, «però il nostro spirito di famiglia può essere qualcosa in più. Lavoriamo duro ogni settimana: vedremo dove saremo alla fine». Parole che fotografano il momento: niente proclami, ma identità e coesione come leva competitiva. Il Milan si affida al gruppo. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Saelemaekers: “Inter e Napoli fortissime, ma il nostro spirito fa la differenza” Leggi anche: Colantuono: «Inter e Napoli leggermente avanti. Conte fa sempre la differenza» Leggi anche: La generosità dei foggiani fa la differenza, Giada: "Siete stati la luce mentre il nostro mondo crollava" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. MILAN - Saelemaekers: “Questo club è speciale, non vedevo l’ora di tornare, scudetto? Inter e Napoli sono fortissime, vedremo dove arriveremo" - Tra i migliori giocatori del girone d’andata rossonero, non si può non menzionare Alexis Saelemaekers. napolimagazine.com

Milan, Saelemaekers ha parlato così di tanti temi legati ai rossoneri. Dalla sua seconda esperienza al Diavolo fino alla corsa Scudetto - Dalla sua seconda esperienza al Diavolo fino alla corsa Scudetto Alexis Saelemaekers è stato protagonista al Meet&Greet presso il ... calcionews24.com

Saelemaekers: "Inter e Napoli fortissime, ma noi abbiamo un grande spirito" - Il belga, presente al meet&greet allo store del Milan in centro a San Babila, ha fatto il punto su questa stagione e sugli obiettivi personali e di squadra. corrieredellosport.it

Saelemaekers: “Inter e Napoli fortissime, ma Milan ha spirito di gruppo” x.com

Formazione Ufficiale Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.