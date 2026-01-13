Saelemaekers | Il Milan è speciale per me Non vedevo l’ora di tornare Sullo Scudetto…

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha condiviso le sue impressioni prima del Meet & Greet, sottolineando quanto il club sia importante per lui e la sua attesa di tornare in campo. Ha parlato dello spirito di squadra, delle ambizioni di conquistare lo Scudetto e dell’importanza di vivere questa stagione con concentrazione e determinazione. Le sue parole riflettono il forte legame con il club e l’obiettivo di contribuire al successo rossonero.

L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune parole prima del suo Meet & Greet. Ecco le sue dichiarazioni sul momento in rossonero, lo Scudetto ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

