Sacerdote di giorno DJ di notte | il rave di Padre Guilherme a Beirut
Padre Guilherme, sacerdote di giorno e DJ di notte, ha catturato l’attenzione a Beirut con il suo evento musicale presso la discoteca AHM. In un contesto insolito, centinaia di persone hanno partecipato a un rave all’insegna della musica elettronica, dimostrando come diverse passioni possano convivere. Un’esperienza unica che unisce spiritualità e divertimento, sottolineando la varietà di espressioni che caratterizzano la scena culturale della città.
Tutto esaurito nella discoteca AHM di Beirut, dove in centinaia hanno ballato e si sono scatenati al ritmo della musica elettronica di Guilherme Peixoto, meglio noto come Padre Guilherme. Il sacerdote era salito alla ribalta mondiale dopo le sue esibizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2023. Padre Guilherme è un sacerdote di 52 anni originario di un villaggio nel nord del Portogallo, che di giorno predica e di notte si trasforma in DJ di musica elettronica. Per Padre Guilherme è un modo per esprimere la sua fede, inviare un messaggio di pace e convivenza e connettersi con i giovani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
