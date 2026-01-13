Sabato riapre l’aula studio | Servizio per la comunità

Sabato riapre l’aula studio della Biblioteca Comunale, offrendo nuovamente uno spazio dedicato allo studio e alla concentrazione per i giovani. La riapertura sarà accompagnata da un evento organizzato dall’amministrazione comunale, che ha dedicato mesi di impegno per ripristinare questo spazio autogestito. Un’opportunità importante per la comunità di riunirsi e valorizzare gli ambienti di studio condivisi.

Riapre ai giovani sabato l'aula studio della Biblioteca Comunale. La ripartenza verrà salutata con un evento ad hoc organizzato dall'amministrazione comunale che ha lavorato per far ripartire lo spazio autogestito dopo un lavoro durato mesi. "Un lavoro sulle persone, non sulla struttura", la puntualizzazione con cui esordisce il consigliere delegato alle politiche giovanili Riccardo Raspanti. Sì perché, in realtà, gli studenti troveranno la loro aula proprio così com'era stata concepita e realizzata prima del 2020 per volere dell'amministrazione comunale targata Tinti e del suo assessore alla Cultura Fabrizio Dondi.

