Sabalenka | In vacanza ho preso sei chili in 15 giorni senza mai toccare racchetta È fondamentale

Aryna Sabalenka, attuale numero uno del tennis mondiale, ha condiviso come ha trascorso le sue vacanze, sottolineando l'importanza di staccare completamente dalla routine sportiva. Durante un periodo di riposo di 15 giorni, ha ammesso di aver preso sei chili senza toccare la racchetta, evidenziando l'importanza di dedicarsi al relax e al benessere personale per ricaricare le energie.

