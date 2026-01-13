Sabalenka | In vacanza ho preso sei chili in 15 giorni senza mai toccare racchetta È fondamentale
Aryna Sabalenka, attuale numero uno del tennis mondiale, ha condiviso come ha trascorso le sue vacanze, sottolineando l'importanza di staccare completamente dalla routine sportiva. Durante un periodo di riposo di 15 giorni, ha ammesso di aver preso sei chili senza toccare la racchetta, evidenziando l'importanza di dedicarsi al relax e al benessere personale per ricaricare le energie.
Aryna Sabalenka, numero uno al mondo del tennis, ha raccontato la sua routine durante le vacanze. Stacca completamente la spina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
