Sab Group, decimo successo. Tegola Gherardi.

Sab Group Rubicone conferma il suo ruolo di protagonista nel campionato di volley maschile di serie B, ottenendo la decima vittoria consecutiva. Con un risultato di 3-2 contro Novavolley Loreto, la squadra dimostra continuità e determinazione all’inizio del nuovo anno. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e testimonia l’impegno costante del team.

L’anno nuovo si è aperto nel segno del carattere per la Sab Group Rubicone, che nel campionato di volley maschile di serie B ha conquistato la decima vittoria consecutiva superando 3-2 la Novavolley Loreto. Un successo ottenuto nonostante il grave imprevisto dell’infortunio alla caviglia occorso al palleggiatore titolare Gherardi nel primo set (nella foto). Dopo la sua uscita dal campo, la squadra gialloblù ha saputo reagire con orgoglio e compattezza, affidandosi alla regia di Alessandri, protagonista di una prova solida e matura in un momento tutt’altro che semplice. Perso il primo parziale, i sammauresi hanno cambiato marcia, imponendosi nettamente nel secondo set e mostrando grande continuità anche nel terzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

