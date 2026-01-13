Rutte | La violenza del regime iraniano è ripugnante

Il regime iraniano sta attualmente reprimendo con violenza la propria popolazione, utilizzando forza e mezzi oppressivi. Questa situazione evidenzia le problematiche legate alla tutela dei diritti umani e alla libertà di espressione in Iran. Analizzare gli sviluppi di questa repressione è fondamentale per comprendere le dinamiche politiche e sociali nella regione.

"Il regime oppressivo a Teheran sta ora applicando una forza massiccia e una violenza massiccia contro la sua stessa popolazione. Ci sono molte notizie di molte persone morte. Lo trovo ripugnante", afferma il segretario generale della Nato, Mark Rutte, durante il forum Global Europe organizzato. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

