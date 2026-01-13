Russia missili su Kharkiv | una vittima

Nella periferia di Kharkiv, in Ucraina, una persona ha perso la vita durante un attacco missilistico russo avvenuto questa notte. L'evento evidenzia la persistente tensione nella regione e le conseguenze dei conflitti in corso. Le autorità continuano a monitorare la situazione, che rimane critica e preoccupante per la sicurezza locale.

1.29 Una persona è rimasta uccisa questa notte in un attacco missilistico russo alla periferia ucraina di Kharkiv. Lo hanno reso noto le autorità regionali su Telegram, precisando che il go vernatore Oleh Syniehubov ha confermato il decesso e tre feriti, con danni a infrastrutture civili.Sempre nella stessa ondata, diversi missili balistici sono stati lanciati verso Kiev: il sindaco Vitali Klitschko ha comunicato che i sistemi di difesa aerea stanno lavorando per intercettarli, mentre esplosioni sono state udite in città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

