Rugby a 7 i convocati dell’Italia per il SVNS 3 di Dubai | 12 azzurri a caccia della promozione

L’Italia del rugby a 7 maschile ha annunciato i convocati per il SVNS 3 di Dubai, in programma il 17 e 18 gennaio. La selezione azzurra affronta questa tappa con l’obiettivo di ottenere la promozione nel SVNS 2, aprendo così la strada a future qualificazioni mondiali e competizioni internazionali. Sono 12 i giocatori chiamati a rappresentare l’Italia in questa importante occasione nel torneo negli Emirati Arabi Uniti.

E’ fatta l’ Italia del rugby a 7 maschile che sabato 17 e domenica 18 gennaio giocherà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il SVNS 3, con la possibilità di essere promossa nel SVNS 2 e, in caso di ulteriore promozione, di disputare la rassegna iridata 2026 ed il SVNS 2027. Il responsabile tecnico dell’Italia, Matteo Mazzantini, ha infatti diramato l’elenco dei 12 giocatori convocati: gli azzurri sono stati inseriti nella Pool B con Belgio, Canada e Madagascar, con le prime due che passeranno al tabellone ad eliminazione diretta. Sabato 17 gli azzurri disputeranno i tre incontri della prima fase a gironi: alle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il SVNS 3 di Dubai: 12 azzurri a caccia della promozione Leggi anche: Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il raduni di Lignano: azzurri al lavoro verso il SVNS 3 Leggi anche: Rugby a 7, le avversarie dell’Italia nel SVNS 3: due Nazioni saranno promosse nel SVNS 2 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il SVNS 3 di Dubai: 12 azzurri a caccia della promozione - E' fatta l'Italia del rugby a 7 maschile che sabato 17 e domenica 18 gennaio giocherà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il SVNS 3, con la possibilità di ... oasport.it

Giacomo Ndoumbe Lobe e Christian Dotto sono tra i convocati con la Nazionale Italiana Rugby Sevens per il torneo internazionale di Dubai che si terrà il 17–18 gennaio. L’Italseven, inserita nella Pool B con Belgio, Canada e Madagascar, inaugura così il per - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.