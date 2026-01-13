Rubano la borsa a una donna in un negozio a Milano e picchiano un poliziotto | arrestati

Due uomini sono stati arrestati a Milano dopo aver rubato la borsa a una donna in un negozio di scarpe, per poi aggredire un agente in borghese intervenuto per fermarli. L'episodio si è svolto nel centro della città, evidenziando nuovamente le sfide della sicurezza urbana. Le autorità hanno prontamente intervenuto, assicurando i responsabili alla giustizia.

Prima arraffano la borsa di una cliente in un negozio di scarpe, poi uno di loro si scaglia contro uno degli agenti in borghese che provava a bloccarlo. Due colombiani di 39 e 44 anni sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. I due, pregiudicati e irregolari, sono stati bloccati tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

