Rubano i pacchi postali in un condominio ma quando escono si trovano davanti la polizia
In un condominio di Milano, alcuni individui hanno tentato di rubare pacchi postali, entrando senza successo e uscendo con refurtiva. Tuttavia, sono stati intercettati all’esterno dall’unità anti-borseggio della polizia, diretta da Alfonso Iadevaia. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare i ladri prima che potessero portare via i pacchi, dimostrando l’efficacia delle misure di sicurezza e l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio.
Entrano a mani vuote in un condominio ed escono carichi di pacchi postali (non loro). Peccato per loro che a osservare l'intera scena, all'esterno dell'edificio, ci fossero i poliziotti dell'Antiborseggio della Squadra Mobile della questura di Milano, diretti da Alfonso Iadevaia. Gli agenti in.
