Rubano i pacchi postali in un condominio ma quando escono si trovano davanti la polizia

In un condominio di Milano, alcuni individui hanno tentato di rubare pacchi postali, entrando senza successo e uscendo con refurtiva. Tuttavia, sono stati intercettati all’esterno dall’unità anti-borseggio della polizia, diretta da Alfonso Iadevaia. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare i ladri prima che potessero portare via i pacchi, dimostrando l’efficacia delle misure di sicurezza e l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio.

Amazon inizia a utilizzare il nastro Red Alert Tape: addio ai costosi pacchi manomessi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.