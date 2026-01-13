Ruba e beve alcolici nella corsia dell' Esselunga poi dà di matto | urla calci alle porte e sassi contro i poliziotti

Un giovane di origini sudanesi ha causato disordini presso un supermercato Esselunga di viale Palmiro Togliatti, a Roma. Dopo aver rubato e bevuto alcolici nella corsia, ha iniziato a urlare, scagliando calci e sassi contro i poliziotti intervenuti. L’episodio, avvenuto lunedì 12 gennaio, ha provocato il panico tra i clienti e una notevole presenza delle forze dell’ordine sul luogo.

