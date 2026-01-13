Ruba e beve alcolici nella corsia dell' Esselunga poi dà di matto | urla calci alle porte e sassi contro i poliziotti
Un giovane di origini sudanesi ha causato disordini presso un supermercato Esselunga di viale Palmiro Togliatti, a Roma. Dopo aver rubato e bevuto alcolici nella corsia, ha iniziato a urlare, scagliando calci e sassi contro i poliziotti intervenuti. L’episodio, avvenuto lunedì 12 gennaio, ha provocato il panico tra i clienti e una notevole presenza delle forze dell’ordine sul luogo.
Caos in un supermercato Esselunga in viale Palmiro Togliatti, periferia est di Roma, dove nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio un ragazzo di origini sudanesi ha "dato spettacolo", ubriacandosi in malo modo e scatenando la fuga della clientela dall'esercizio commerciale. La dinamicaSecondo quanto. 🔗 Leggi su Today.it
