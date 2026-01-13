Rsa otto mesi per trovare posto Centinaia le famiglie in attesa La Asl lancia gli alloggi intermedi

In Italia, molte famiglie sono in attesa di una risposta per l’accesso alle strutture di assistenza. A circa otto mesi dalla richiesta, centinaia di persone attendono ancora un posto nelle Rsa. La Asl di Arezzo ha introdotto gli alloggi intermedi per rispondere a questa emergenza, cercando di alleviare le difficoltà di famiglie e anziani, in un contesto di crescente bisogno di assistenza.

di Lucia Bigozzi AREZZO Sale l’età, si moltiplica il bisogno di assistenza. Si amplifica il carattere della necessità e dell’urgenza. E le Rsa diventano sempre più indispensabili per le famiglie che da sole non ce la fanno a fronteggiare l’impatto con malattie degenerative quali l’Alzheimer o altre patologie che costringono un anziano a ribaltare il proprio schema di vita. Ed è qui che il celebre refrain della canzone di Domenico Modugno si ripropone: "Il vecchietto dove lo metto?". Nella Rsa, ca va sans dire, ma la risposta non è così scontata perchè "esplode" la richiesta e i posti non bastano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rsa, otto mesi per trovare posto. Centinaia le famiglie in attesa. La Asl lancia gli alloggi intermedi Leggi anche: Otto mesi senza stipendio per i lavoratori Oda, ANAFePC: "Natale amaro, colpo durissimo per centinaia di famiglie" Leggi anche: Liste di attesa per le Rsa, interviene il Sindaco: “Una situazione insostenibile per le famiglie” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rsa, otto mesi per trovare posto. Centinaia le famiglie in attesa. La Asl lancia gli alloggi intermedi; Rsa, caccia ai posti. Ben 54 in lista d’attesa; Liste di attesa per le Rsa, interviene il Sindaco: “Una situazione insostenibile per le famiglie”. Maremma 2025: Claudio e Margot, otto mesi, con la sua prima coppiola. #beccaccechepassione - facebook.com facebook Molesta una ragazza di Luras, condannato a un anno e otto mesi di carcere x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.