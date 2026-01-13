Rsa otto mesi per trovare posto Centinaia le famiglie in attesa La Asl lancia gli alloggi intermedi

Da lanazione.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, molte famiglie sono in attesa di una risposta per l’accesso alle strutture di assistenza. A circa otto mesi dalla richiesta, centinaia di persone attendono ancora un posto nelle Rsa. La Asl di Arezzo ha introdotto gli alloggi intermedi per rispondere a questa emergenza, cercando di alleviare le difficoltà di famiglie e anziani, in un contesto di crescente bisogno di assistenza.

di Lucia Bigozzi AREZZO Sale l’età, si moltiplica il bisogno di assistenza. Si amplifica il carattere della necessità e dell’urgenza. E le Rsa diventano sempre più indispensabili per le famiglie che da sole non ce la fanno a fronteggiare l’impatto con malattie degenerative quali l’Alzheimer o altre patologie che costringono un anziano a ribaltare il proprio schema di vita. Ed è qui che il celebre refrain della canzone di Domenico Modugno si ripropone: "Il vecchietto dove lo metto?". Nella Rsa, ca va sans dire, ma la risposta non è così scontata perchè "esplode" la richiesta e i posti non bastano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rsa otto mesi per trovare posto centinaia le famiglie in attesa la asl lancia gli alloggi intermedi

© Lanazione.it - Rsa, otto mesi per trovare posto. Centinaia le famiglie in attesa. La Asl lancia gli alloggi intermedi

Leggi anche: Otto mesi senza stipendio per i lavoratori Oda, ANAFePC: "Natale amaro, colpo durissimo per centinaia di famiglie"

Leggi anche: Liste di attesa per le Rsa, interviene il Sindaco: “Una situazione insostenibile per le famiglie”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rsa, otto mesi per trovare posto. Centinaia le famiglie in attesa. La Asl lancia gli alloggi intermedi; Rsa, caccia ai posti. Ben 54 in lista d’attesa; Liste di attesa per le Rsa, interviene il Sindaco: “Una situazione insostenibile per le famiglie”.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.