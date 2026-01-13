Rrahmani su Mkhitaryan | perché questo è rigore e altri episodi no?

L’arbitraggio delle ultime partite continua a suscitare discussioni, in particolare riguardo alla decisione di assegnare un rigore all’Inter per l’intervento di Rrahmani su Mkhitaryan. I vertici dell’AIA hanno confermato la correttezza della decisione, evidenziando le differenze rispetto ad altri episodi controversi. In questo articolo analizzeremo il verdetto e le motivazioni, cercando di chiarire i criteri adottati dall’arbitro e le contraddizioni che emergono in casi simili.

IL VERDETTO E LE CONTRADDIZIONI. I vertici dell’AIA non hanno dubbi: il rigore concesso all’Inter per lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan è corretto. L’intervento è stato giudicato “negligente” secondo l’articolo 12 del regolamento, giustificando la chiamata del VAR. Tuttavia, l’analisi comparativa con episodi recenti (come Gila-Conceiçao in Lazio-Juve o Ostigard-Fullkrug in Milan-Genoa) svela una preoccupante mancanza di uniformità. Se la regola teorica è chiara, l’applicazione pratica resta ostaggio della soggettività arbitrale, creando quella “zona grigia” che ha fatto infuriare Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

