Rrahmani commenta l'impatto di Hojlund sulla squadra, sottolineando il suo miglioramento nella protezione della palla e nel supporto alla fase offensiva. In esclusiva a Radio Crc, l'analista evidenzia anche la buona prestazione tattica contro l’Inter, sottolineando l'importanza del contributo del gruppo nel rispondere alle sfide recenti. Un approfondimento sulle dinamiche di squadra e sui progressi in campo.

Rrahmani in esclusiva a Radio Crc: « Contro l’Inter una buona partita sotto il punto di vista tattico. Il nostro modo di difendere cambia in base all’avversario. Napoli-Parma? Penso che l’abbiamo preparata bene! Il premio come miglior difensore della Serie A significa molto per me» Il calciatore del Napoli, Amir Rrahmani, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. Di seguito le sue parole: «Inter-Napoli? Sicuramente dal punto di vista tattico abbiamo fatto un’ottima partita: abbiamo creato, ci siamo difesi bene, abbiamo gestito bene la palla. Gli episodi hanno deciso il risultato ed è giusto così: il campionato sarà lungo, ci sono ancora tante partite da giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani: «Hojlund? Da quando è qui, è migliorato nel proteggere la palla e nell’aiutare la squadra a salire»

Leggi anche: Napoli conte Sorride: Ecco quando tornano Hojlund e Rrahmani

Leggi anche: Bodø/Glimt-Juventus 3-2, Yildiz a Sky Sport Non sapevo che non avrei giocato. Sono qui per aiutare la squadra”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter-Napoli annuncio shock su Hojlund | Non è un fuoriclasse.

Hojlund e Rrahmani, obiettivo Como - Milan a parte, vincono tutte e Napoli e Roma continuano così a condividere il primo posto. rainews.it

Napoli, spazio ai nuovi: Hojlund scalpita, Beukema pronto a sostituire Rrahmani a Firenze - Meglio abbondare: e così, prevedendo il prevedibile — cioè una stagione da oltre cinquanta partite — e dovendo intervenire per non presentarsi in maniera inadeguata al cospetto di campionato, ... gazzetta.it

Hojlund, corsa contro il tempo: il bomber più vicino al rientro ma Rrahmani è ancora ai box - Il riferimento è a Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani: il loro apporto è mancato ... napoli.repubblica.it

20° giornata Campionato di Serie A da Campioni d'Italia Inter - Napoli = 2 - 2 Milinkovic, Juan Jesus, McTominay, Beukema, Hojlund, Rrahmani, Spinazzola, Elmas, Lobotka, Di Lorenzo, Politano. - facebook.com facebook

Lineup NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. Subs: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, La x.com