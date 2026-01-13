Royal Monday alla Reggia | network delle Residenze Reali Europee in visita per la mostra Regine
La Reggia di Caserta ospiterà lunedì 19 gennaio il “Royal Monday”, un evento internazionale che coinvolge i rappresentanti delle principali Residenze Reali Europee del network. L’appuntamento si inserisce nella mostra “Regine”, offrendo un’occasione di confronto e collaborazione tra le istituzioni coinvolte nella tutela e valorizzazione del patrimonio reale europeo.
La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere, lunedì 19 gennaio, un appuntamento di rilievo internazionale con il "Royal Monday", evento che vedrà riuniti direttori, presidenti e rappresentanti delle principali Residenze Reali Europee aderenti all'omonimo network.
