Rosenior torna a Hull il Macclesfield affronta più avversari della Premier League

Rosenior torna a Hull, mentre il Macclesfield si prepara ad affrontare più avversari della Premier League. Il terzo turno della FA Cup si conclude con Liverpool e Barnsley, che conoscono già i loro possibili sfidanti. Questa fase della competizione offre incontri interessanti e opportunità per le squadre di livello diverso di confrontarsi e dimostrare il proprio valore nel torneo.

2026-01-12 20:48:00 Il web non parla d’altro: Il terzo turno della FA Cup si conclude stasera con lo scontro tra Liverpool e Barnsley, ma entrambe le squadre hanno scoperto i loro potenziali avversari prima della partita. I giganti della Premier League Arsenal, Manchester City e Chelsea sono tutti sani e salvi alla fase successiva, mentre giocatori del calibro di Tottenham e Manchester United sono già stati eliminati. Anche i detentori del Crystal Palace non faranno un’altra apparizione, dopo essere stati eliminati dal Macclesfield, fuori campionato. Ci sono ancora molti sconvolgimenti da avere e incontri tra Davide e Golia in attesa dietro le quinte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

