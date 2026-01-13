Romiti carica Grottazzolina | Lottare su ogni pallone
Domani si disputa il derby delle Marche di Superlega tra Yuasa Battery Grottazzolina e Lube Civitanova. La partita si svolgerà al palaSavelli, un evento atteso dai tifosi locali. Gli ospiti, guidati da Romiti, sono determinati a lottare su ogni pallone per ottenere un risultato positivo e proseguire il proprio percorso di crescita nel massimo campionato italiano.
Ancora poco più di 24 ore e sarà derby delle Marche nel volley di Superlega, con il palaSavelli pronto ad esplodere di entusiasmo per la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e Lube Civitanova con i grottesi a caccia di punti pesanti per continuare a scrivere la propria storia nell’Olimpo del Volley. Ma non sarà solo classifica, come tutti i derby che si rispettano: si vive di emozioni e non di numero, di tensioni positive e di un campanilismo vero che sa accendere i cuori. Ne è consapevole e pronto al confronto Rossano Romiti, presidente della Yuasa Battery Grottazzolina: "Il derby sarà una festa e così deve essere: una festa di sport, di pallavolo, di passione per la propria squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
