Romina Power | Scrivo per condividere il lessico dell’anima

Romina Power utilizza il formato del dizionario per condividere il suo percorso di vita, fatto di incontri significativi e momenti difficili, come la scomparsa della figlia Ylenia nel 1993 a New Orleans. In questa raccolta, l’autrice esprime il suo universo interiore, offrendo al lettore un’introspezione autentica e sobria, che rivela il lessico dell’anima attraverso parole e ricordi profondi.

Ha affidato alla forma del dizionario il racconto di un' esistenza avventurosa, attraversata da incontri straordinari e da vicende dolorose, come quella della figlia Ylenia, scomparsa nel nulla a New Orleans nel 1993. Romina Power presenta oggi alle 18 ' Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita ' (ed Rizzoli) alla Libreria Feltrinelli di Piazza Ravegnana 1 a Bologna. Dialoga con l'autrice Lucrezia Ercoli. Signora Power, questo è il suo libro più intimo e personale. Cosa l'ha spinta a mostrarsi nella sua essenza non solo come artista, ma anche come essere umano? "Da alcuni anni ho iniziato a raccogliere i miei pensieri in ordine alfabetico, quasi come un gioco, che col tempo è diventato un'esigenza interiore.

