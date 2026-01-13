Romagnoli via dalla Lazio? Occhio alla corte di una vecchia conoscenza del calcio italiano per portarlo in Qatar!

Si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Alessio Romagnoli dalla Lazio. A influenzare questa eventualità potrebbe essere un interesse da parte di una figura nota del calcio italiano, con l’obiettivo di portarlo in Qatar. La situazione apre scenari diversi per il futuro del difensore e per il reparto arretrato biancoceleste, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Ecco chi vuole il difensore Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente, ma questa volta a preoccupare i tifosi non sono le entrate, bensì una possibile uscita eccellente che rischierebbe di destabilizzare l'ambiente biancoceleste. Una vera "bomba".

Lazio, Romagnoli potrebbe partire: ecco a chi interessa - Dopo le cessione di Castellanos e Guendouzi sono arrivati i primi rinforzi, in modo improvviso e ... laziopress.it

Romagnoli spegne 31 candeline: gli auguri della Lazio - Il difensore biancoceleste compie 31 anni e la società biancoceleste ha voluto auguragli un buon compleanno con una nota sul sito ufficiale ... msn.com

Ad oggi la #Lazio non ha nessuna intenzione di cedere #Romagnoli, ma se arrivasse un’offerta allettante dagli Emirati verrebbe presa in seria considerazione… Ma attenzione a #Sarri… #calciomercato x.com

Calciomercato Lazio, Dalla Palma: "Romagnoli, gli agenti lo stanno offrendo in Qatar..." Continua qui https://ift.tt/7ay4tYJ #lazio #laziopress - facebook.com facebook

