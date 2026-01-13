Roma Vaz in arrivo | operazione definita con il Marsiglia

La Roma è vicina a completare un nuovo acquisto, con Robinio Vaz in arrivo a Roma. L’operazione, definita a titolo definitivo con l’Olympique Marsiglia, rappresenta un passo importante nel mercato estivo dei giallorossi. La firma del trasferimento è attesa nelle prossime ore, consolidando così la strategia di rafforzamento della squadra per la prossima stagione.

Accelerata decisiva della Roma sul mercato. Robinio Vaz è atteso oggi nella Capitale: l’operazione è stata definita a titolo definitivo con l’ Olympique Marsiglia. L’accordo complessivo è stato fissato a 25 milioni di euro, bonus inclusi. Nelle ultime ore sono arrivati tutti i segnali attesi: via libera tra i club e passaggi finali pronti per essere completati. La Roma ha spinto sull’acceleratore per chiudere e mettere al sicuro il colpo. Il classe 2007 è pronto a vestire il giallorosso. Operazione impostata, arrivo imminente. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

