Roma Vaz in arrivo | operazione definita con il Marsiglia
La Roma è vicina a completare un nuovo acquisto, con Robinio Vaz in arrivo a Roma. L’operazione, definita a titolo definitivo con l’Olympique Marsiglia, rappresenta un passo importante nel mercato estivo dei giallorossi. La firma del trasferimento è attesa nelle prossime ore, consolidando così la strategia di rafforzamento della squadra per la prossima stagione.
Accelerata decisiva della Roma sul mercato. Robinio Vaz è atteso oggi nella Capitale: l’operazione è stata definita a titolo definitivo con l’ Olympique Marsiglia. L’accordo complessivo è stato fissato a 25 milioni di euro, bonus inclusi. Nelle ultime ore sono arrivati tutti i segnali attesi: via libera tra i club e passaggi finali pronti per essere completati. La Roma ha spinto sull’acceleratore per chiudere e mettere al sicuro il colpo. Il classe 2007 è pronto a vestire il giallorosso. Operazione impostata, arrivo imminente. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Robinio Vaz Roma, ci siamo quasi per l’arrivo dell’attaccante dal Marsiglia: la mossa decisiva di Massara
Leggi anche: Roma, spunta Robinio Vaz: primi contatti con il Marsiglia
Roma, Robinio Vaz ad un passo: operazione da 25 milioni di euro; La Roma è vicina a chiudere il primo colpo in attacco; Roma, Malen e Vaz: il colpo è doppio; Robinio Vaz, chi è il talento classe 2007 nel mirino della Roma: trattativa avanzata col Marsiglia.
La Roma blinda Robinio Vaz, ma perché il Marsiglia si priva di un baby fenomeno? Cosa c'è dietro la cessione - Una mossa di mercato intelligente e con uno sguardo sul futuro per i giallorossi. sport.virgilio.it
Robinio Vaz alla Roma: affare da 25 milioni in chiusura, ecco quando arriva - Robinio Vaz è a un passo dalla Roma: accordo raggiunto col Marsiglia per 25 milioni. lifestyleblog.it
Robinio Vaz alla Roma, operazione in chiusura: le cifre dell'accordo col Marsiglia - La Roma è vicina a chiudere l’acquisto di Robinio Vaz dal Marsiglia per circa 25 milioni di euro. tag24.it
Rivoluzione in attacco in casa Roma Con l’arrivo imminente di Robinio Vaz, prende forma un piano più ampio che può ridisegnare il reparto offensivo giallorosso. Secondo il Corriere dello Sport, la Roma valuta diverse uscite per motivi tecnici ed economic - facebook.com facebook
ULTIM'ORA MERCATO Roma, accordo verbale con Vaz del Marsiglia L'arrivo in Italia nelle prossime ore #SkySport #SkyCalciomercato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.