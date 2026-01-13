Roma Vaz è arrivato | atterrato a Ciampino

Roma, Vaz è arrivato: atterrato a Ciampino. L’attaccante classe 2007 fa il suo ingresso ufficiale nel club, segnando l’inizio dell’ultima fase dell’operazione Robinio Vaz. All’arrivo, ad accoglierlo c’erano circa 20 tifosi, pronti a dare il benvenuto al nuovo acquisto. Questo trasferimento rappresenta un passo importante per il giovane calciatore e per il progetto del club.

È iniziata l'ultima fase dell'operazione Robinio Vaz. L'attaccante classe 2007 è appena atterrato a Ciampino, dove ad attenderlo c'erano circa 20 tifosi. La Roma ha accelerato nelle ultime ore e il giovane talento dell' Olympique Marsiglia è pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso. Ora visite mediche e passaggi formali: poi le firme. Roma lo accoglie. Vaz è qui.

Calciomercato, la Roma chiude per Robinio Vaz e stringe per Malen. Raspadori all'Atalanta - La Roma consegna il primo rinforzo del mercato invernale a Gian Piero Gasperini. iltempo.it

Calciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live - E se Raspadori ha scelto l'Atalanta, i giallorossi stanno lavorando per chiudere tre colpi: Dragusin, Malen e Robinio Vaz. msn.com

Robinio Vaz è praticamente un giocatore della Roma. Oggi è arrivato anche l'accordo definitivo con gli agenti, operazione da 25 milioni complessivi a titolo definitivo. Può arrivare entro poche ore nella capitale. #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook

