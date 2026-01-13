Roma | truffa ai danni di un’anziana giovane arrestato con bottino in tasca

A Roma, un giovane è stato arrestato con un bottino in tasca, accusato di aver truffato un’anziana. L’uomo avrebbe partecipato a una procedura già nota, attraverso telefonate ingannevoli e pressioni psicologiche sulla vittima, portandola a consegnare denaro e oggetti di valore. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine a questa condotta illecita, contribuendo alla tutela delle persone più vulnerabili.

Il giovane era stato “reclutato” per l’ultimo atto di un copione tristemente noto: la telefonata ingannevole, seguita dalla pressione psicologica esercitata sull’anziana vittima, fino al ritiro del “sacchetto” contenente denaro e preziosi. Tuttavia, questa volta, la scena si è interrotta prima che il truffatore riuscisse a far perdere le sue tracce. Il giovane, un sedicenne di origini egiziane e residente nell’hinterland partenopeo, è stato arrestato in flagranza di reato, con il bottino ancora in tasca, dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto a Tor Lupara, dove gli agenti della V Sezione della Squadra Mobile si sono imbattuti in un ragazzo, visibilmente di origini straniere, che si trovava in uno stato sospetto di “attesa” nei pressi del cancello di una villetta indipendente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: truffa ai danni di un’anziana, giovane arrestato con bottino in tasca Leggi anche: Ariano Irpino, truffa da 7mila euro ai danni di un'anziana: arrestato 27enne Leggi anche: Truffa ai danni di un’anziana di Serrone: arrestato a Napoli un 25enne dalla Compagnia di Anagni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 16enne arrestato a Roma dopo aver raggirato un'anziana, con la truffa aveva incassato 450 euro - Sedicenne arrestato a Tor Lupara per truffa a danno di anziana: inganno telefonico, bottino di 450 euro e oro recuperati dalla Polizia. virgilio.it

Polizia sventa truffa a anziana a Roma, 16enne arrestato con il bottino - La polizia ha sventato in flagranza una truffa ai danni di un'anziana in casa a Roma, arrestando un 16enne che le aveva appena portato via denaro e gioielli per 450 euro. ansa.it

Polizia sventa truffa a anziana a Roma, 16enne arrestato con il bottino. Il ragazzo era scappato da una struttura di accoglienza in Campania #ANSA x.com

Roma. #poliziadistato sventa in flagranza truffa ai danni di anziana. Giovane “trasfertista” arrestato con bottino in tasca. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/17336965f2 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.