Roma e Torino si preparano a confrontarsi all’Olimpico in una sfida valida per la Coppa Italia. Tra i possibili cambiamenti nelle formazioni, si segnala la presenza di Pisilli e un Koné che potrebbe partire dalla panchina. Con un calendario fitto di impegni, i biancocelesti cercano continuità in questa fase della stagione, iniziando il percorso nel torneo nazionale.

In un gennaio ricco di impegni, per la Roma è già tempo di tornare in campo, ancora una volta allo Stadio Olimpico, per l’esordio in Coppa Italia. Negli ottavi di finale i giallorossi affronteranno il Torino per conquistate il passo verso il turno successivo e avanzare in una competizione che può rappresentare uno degli obiettivi stagionali. Sfida importante dunque quella con i granata, che hanno già saputo regalare un dispiacere in questa stagione e che saranno anche il prossimo avversario nel weekend di campionato. Roma-Torino, le probabili formazioni. Le tante assenze per infortuni e squalifiche costringeranno a Gasperini a fare pochi rotazioni, con la Roma che nel suo 3-4-2-1 si dovrebbe schierare con Svilar tra i pali, mentre la linea difensiva sarà composta da Ghilardi, Ziolkowski e Rensch, in vantaggio su Hermoso, con il rientrante Ndicka in panchina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Torino, probabili formazioni: c’è Pisilli, Koné verso la panchina

Leggi anche: Celtic-Roma, le probabili formazioni: chance Pisilli, Dybala torna titolare

Leggi anche: Roma-Napoli, probabili formazioni: Hermoso dal 1?, Koné a centrocampo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Roma-Torino: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Roma-Torino, quando si gioca l'ottavo di finale? Probabili formazioni, statistiche, dove vederla in tv e streaming, i precedenti, informazioni utili; Probabili formazioni Roma-Torino di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Ferguson, Wesley, Ndicka, Simeone, Adams e Duvan Zapata.

Roma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale - All'Olimpico in palio il pass per la semifinale della competizione: giallorossi in emergenza in attacco, granata in campo con i titolari ... tuttosport.com