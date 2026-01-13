Roma-Torino | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Roma-Torino, in programma martedì 13 gennaio all’Olimpico, segna l’esordio in Coppa Italia per la Roma. La partita si svolge negli ottavi di finale e sarà visibile in diretta in tv e streaming. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro in chiaro. Una sfida importante per entrambe le squadre, con obiettivi di qualificazione e crescita.

(Adnkronos) – Esordio in Coppa Italia per la Roma. Oggi, martedì 13 gennaio, i giallorossi sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – all'Olimpico negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria casalinga di Serie A contro il Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Koné . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) Leggi anche: Moldavia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale; Roma-Torino, stasera la Coppa Italia: dove vederla in chiaro (gratis), probabili formazioni, orario e arbitro. In palio i quarti con l'Inter; Roma-Torino oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lecce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Roma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale - All'Olimpico in palio il pass per la semifinale della competizione: giallorossi in emergenza in attacco, granata in campo con i titolari ... tuttosport.com

Roma-Torino, orario e dove vedere in chiaro (gratis) il match di Coppa Italia: le probabili formazioni. In palio i quarti con l'Inter - La Roma è tornata a macinare punti in campionato, in attesa che arrivi il rinforzo dal mercato che Gasperini ha richiesto a più riprese per rinforzare l'attacco. ilmessaggero.it

Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario - L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un ... msn.com

MATCH DAY Roma-Torino Stadio Olimpico H21.00 #asroma #romanewseu #romatorino #coppaitalia - facebook.com facebook

: - @OfficialASRoma Stadio Olimpico 21:00 #MondoToro #SFT #TorinoFC #Torino #Roma x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.